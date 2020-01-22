Белгород, , 11:01 — REGNUM Ряд взаимосвязанных неполадок привёл к хлопку газа в квартире дома по 1-му Заводскому переулку города Белгорода, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. По данному факту организована доследственная проверка.

По предварительным данным, хлопок газо-воздушной смеси около газового проточного водонагревателя произошёл 21 января около 01:00. В этой квартире в конце 2019 года проводился ремонт и при установлении рабочей бригадой оборудования в ванной комнате произошёл ряд взаимосвязанных неполадок, приведший к несчастному случаю.

Назначена техническая экспертиза, по результатам которой будет установлена полная картина происшествия, а также круг лиц, причастных к произошедшему. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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