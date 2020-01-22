Тегеран, , 11:01 — REGNUM На территории юго-западной иранской провинции Хузестан убит командир народного ополчения Ирана «Басидж». Об этом 22 января сообщает агентство «Клуб молодых журналистов».

Также уточняется, что убитый — это Абдольхосейн Модждами, занимавший пост командира ополчения «Басидж» в округе Дарховин района Шадеган.

Помимо этого, указывается, что Модждами рано утром возле своего дома застрелили неизвестные вооружённые люди, которых позднее задержали в течение нескольких часов местные власти.

Напомним, иранское народное ополчение «Басидж» — это добровольческая организация полувоенного типа, её члены наблюдают за соблюдением закона и религиозных норм. «Басидж» входит в состав Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии) и насчитывает примерно 3−4 млн членов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Ирана выразили обеспокоенность по поводу решения правительства Южной Кореи направить войска в Ормузский пролив.