Смоленск, , 10:56 — REGNUM Нарушения требований законодательства выявлены в следственном изоляторе №1 Смоленска, сообщила пресс-служба прокуратуры Смоленской области по итогам проверки, проведённой 21 января.

Проверку проводил прокурор региона Сергей Карапетян. В работе СИЗО, как сообщается, были «выявлены нарушения требований законодательства в части содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».

По фактам выявленных нарушений будут внесены акты прокурорского реагирования, уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Карапетян был назначен на пост прокурора Смоленской области в ноябре 2019 года, до этого он работал в Красноярском крае. Прежний прокурор Смоленской области Евгений Полонский был отправлен в отставку в сентябре 2019 года указом президента.