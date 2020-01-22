Петропавловск-Камчатский, , 11:01 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском из-за гриппа и ОРВИ закрыли на карантин школу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

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Порог заболеваемости в школе превысил 38%, а карантин вводится при 20%. Родителям рекомендовали не приводить детей в учебное заведение.

В целом в Петропавловске-Камчатском заболеваемость гриппом и ОРВИ пока не превышает эпидпорог.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Хабаровска с рейса сняли гражданина КНР с подозрением на коронавирус. При лабораторном исследовании диагноз не подтвердился.