Благовещенск, , 10:59 — REGNUM Рост количества преступлений, зарегистрированных в Приамурье в 2019 году, составил порядка 11% и в количественном исчислении составил 19,5 тыс. случаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Амурской области.

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По количеству преступлений Приамурье вышло на 34 место в России. Структура преступных деяний примерно соответствует общероссийским, и составила по преступлениям против собственности — 59,8%, против личности — 14,4%, а также преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ — 10,1%.

Рост коррупционных преступлений составил 10%, в том числе взяточничества — 13,3%. Правда, на 15,2% уменьшилось число преступлений, совершённых в группе. Общая сумма материального ущерба, причиненного преступлениями, сократилась на 15,4% и составила 2,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, о коррупции в областной медицине заявил губернатор Приамурья.