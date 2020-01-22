Уфа, , 10:52 — REGNUM Троих местных жителей в Уфе осудили за проведение азартных игр под видом букмекера. Об этом 22 января сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В суде установлено, что летом 2017 года обвиняемый взял в аренду нежилое помещение. В нем он организовал нелегальный игровой клуб, выдавая его за букмекерскую контору.

Сотрудники клуба принимали от игроков деньги под видом ставок на прогнозы погоды либо спортивные состязания. Взамен выдавали игрокам карточки, которые использовались для игры на автомате.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ.

Отмечается, что стражи порядка изъяли восемь игровых автоматов. Свою вину обвиняемые не признали.

В результате суд оштрафовал обвиняемого на 200 тысяч рублей, а менеджера и кассира оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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