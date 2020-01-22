Ямало-Ненецкий автономный округ, , 10:43 — REGNUM На Ямале пожилого мужчину из аварийного жилья переселили в непригодное для жизни. Его права защитила прокуратура, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Пенсионер проживал на условиях договора социального найма в многоквартирном доме в селе Находка. В связи с частичной потерей несущей способности конструктивных элементов здания и разрушения, дом был признан аварийным и опасным. Многоквартирник расселили. Пожилого мужчину отправили жить в неотапливаемый автовагон.

Прокуратура ЯНАО выступила в суде в защиту прав пенсионера на благоустроенное жильё. На муниципалитет возложена обязанность переселить пожилого человека из автовагона.