Кривой Рог, Украина, 22 января 2020, 10:45 — REGNUM Сотрудники полиции задержали подозреваемого в осквернении памятника жертвам Холокоста в Кривом Роге, сообщили 22 января пресс-служба Национальной полиции Украины.
Правоохранители нашли подозреваемого, обработав данные с более 50 камер наблюдения. В поисках были задействованы 80 полицейских.
Напомним, ранее в Кривом Роге была повреждена стела «Криворожская трагедия», установленная в честь евреев-жителей города, убитых нацистами.
Подозреваемым в совершении акта вандализма является 31-летний местный житель.
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