Кривой Рог, Украина, , 10:45 — REGNUM Сотрудники полиции задержали подозреваемого в осквернении памятника жертвам Холокоста в Кривом Роге, сообщили 22 января пресс-служба Национальной полиции Украины.

Правоохранители нашли подозреваемого, обработав данные с более 50 камер наблюдения. В поисках были задействованы 80 полицейских.

Напомним, ранее в Кривом Роге была повреждена стела «Криворожская трагедия», установленная в честь евреев-жителей города, убитых нацистами.

Подозреваемым в совершении акта вандализма является 31-летний местный житель.

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