Зея, Амурская область, 22 января 2020, 10:46 — REGNUM Население посёлка Юбилейный Зейского района обратилось к компании «Мегафон» с жалобой на фактическое отсутствие предоставления услуг связи, длящееся второй месяц.
Читайте также: В ФАС прокомментировали сообщения о повышении тарифов сотовыми операторами
Почти сто жителей посёлка подписали обращение, которое просят считать претензией. О предпринятых сотовым оператором мерах сельчане просят уведомить администрацию сельсовета, пишет «Зейские вести сегодня».
»Мы привыкли к тому, что у нас никудышный интернет, но вот уже два месяца не имеем также возможности пообщаться друг с другом по мобильной связи, и кроме обрывков слов ничего не слышно», — написали амурчане.⠀
Глава Зейского района Дмитрий Василенко пояснил, что они связались с региональным отделением «Мегафона», специалисты которого заверили, что в ближайшее время неполадки будут устранены.
Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная антимонопольная службы прокомментировала сообщение о повышении тарифов сотовыми операторами.