Зея, Амурская область, , 10:46 — REGNUM Население посёлка Юбилейный Зейского района обратилось к компании «Мегафон» с жалобой на фактическое отсутствие предоставления услуг связи, длящееся второй месяц.

Читайте также: В ФАС прокомментировали сообщения о повышении тарифов сотовыми операторами

Почти сто жителей посёлка подписали обращение, которое просят считать претензией. О предпринятых сотовым оператором мерах сельчане просят уведомить администрацию сельсовета, пишет «Зейские вести сегодня».

»Мы привыкли к тому, что у нас никудышный интернет, но вот уже два месяца не имеем также возможности пообщаться друг с другом по мобильной связи, и кроме обрывков слов ничего не слышно», — написали амурчане.⠀

Глава Зейского района Дмитрий Василенко пояснил, что они связались с региональным отделением «Мегафона», специалисты которого заверили, что в ближайшее время неполадки будут устранены.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная антимонопольная службы прокомментировала сообщение о повышении тарифов сотовыми операторами.