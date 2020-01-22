Южно-Сахалинск, , 10:38 — REGNUM В 17:30 по местному времени (10:30 мск) с льдины, дрейфующей в заливе Мордвинова Корсаковского района Сахалинской области, было снято 250 рыбаков, сообщили корреспонденту ииии в МЧС региона.

Читайте также: Спасение рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине: все новости

«Спасательная операция завершилась благополучно, 250 человек эвакуированы силами спасателей, остальные 30 рыбаков покинули льдину самостоятельно. Никого на льду не осталось», — пояснили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в первой половине 22 января в Корсаковском районе Сахалинской области от берегового припая оторвалась льдина, на которой находило более 200 рыбаков. На помощь выдвинулись спасатели ГУ МЧС по Сахалинской области.