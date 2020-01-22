Орел, , 10:35 — REGNUM Бывший заместитель главы администрации Орла — глава администрации Заводского района признан виновным в совершении мошенничества с использованием служебного положения. 21 января решение по уголовному делу вынес Заводский районный суд, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Как установлено в суде, чиновник предложил местному жителю решить вопрос с выделением земельного участка с объектов недвижимости в собственность гражданина — за 2,5 млн рублей. При этом фактически полномочий на выделение земли чиновника не имел. Путём обмана, считает следствие, экс-глава администрации района похитил 2,3 млн рублей.

Суд признал экс-главу района виновным и назначил ему наказание в виде трёх с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в 500 тыс. руб. На данный момент приговор в силу не вступил.