Ростов-на-Дону, , 10:32 — REGNUM В Ростовской области следователи ищут виновных по делу о массовом отравлении роллами. В ближайшее время специалисты проведут необходимые экспертизы. О этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 22 января.

Из материалов уголовного дела следует, что в декабре 2019 года после употребления в пищу роллов, изготовленных работниками «Суши Микс», в больницу с острым сальмонеллёзом попали 33 жителя города Шахты. Выяснилось, что предприятие не соблюдет санитарные правила при производстве продукции на предприятии.

Расследование уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору» продолжается.