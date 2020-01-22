Магадан, Магаданская область, , 10:29 — REGNUM Дальневосточная транспортная прокуратура заключила, что сообщения в СМИ о ночном взрыве на горящем в Охотском море траулере «Энигма Астралис» недостоверны.

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«Спасательное судно «Сибирский» подошло к траулеру для тушения пожара, планируется, что оно и отбуксирует судно в порт Магадана. Информация о взрыве не подтверждается. Разлива топлива нет», — сказала РИА Новости старший помощник дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова.

Как сообщало ИА REGNUM, в СМИ распространилась информация очевидцев, что на горящем траулере «Энигма Астралис» прогремел взрыв. Пострадавших нет.