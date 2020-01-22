Самара, , 10:28 — REGNUM Семерых местных жителей в Самаре осудили за организацию покерного клуба. Об этом 22 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Следствием и судом установлено, что в 2018 году обвиняемые незаконно организовали покерный клуб, который располагался на Ясскиом переулке, 10. В клубе проводили азартные игры.

По нескольким фактам было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 171.2 УК РФ.

Суд признал обвиняемых виновными и приговорил их к наказанию в виде лишения свободы сроком от одного года трех месяцев до двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком от одного до 1,5 лет.