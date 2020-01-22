Санкт-Петербург, , 10:24 — REGNUM Медики смогли вернуть зрение одному из детей многодетной семьи Андрея Бовта, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в изнасилованиях своей несовершеннолетней дочери и хранении оружия. Об этом сообщает Уполномоченный по правам ребёнка Ленобласти.

Напомним, вечером 16 декабря 2019 года в поселок Химози Гатчинского района Ленинградской области нагрянули спецслужбы. Силовики прибыли проверить сообщение об изнасиловании несовершеннолетней своим отцом. Семья пострадавшей была многодетной, набожной, тихой и неконфликтной, но с прибытием спецслужб выяснилось, что это был настоящий дом ужасов.

По версии следствия, с января 2012 по декабрь текущего года Александр Бовт насиловал свою 13-летнюю дочь. Дом, где он жил вместе с гражданской супругой и восемью детьми, был превращен в недотренировочный центр с койками вместо кроватей, спортивным оборудованием и многочисленным оружием, происхождение которого мужчина объяснить не может.

Спустя несколько дней суд удовлетворил требование следствия и арестовал Бовта на три месяца. С тех пор мужчина находится в СИЗО и отрицает вменяемую ему вину, в то время как его дети были помещены в медицинский центр на обследование, после чего переведены в соцучреждение.

Помимо прочего, у несовершеннолетних дочерей и сыновей не оказалось никаких документов, посколько родители ни разу не обращались ни в медицинские, ни в образовательные учреждения.

Помимо этого, мать детей органы опеки хотят лишить родительских прав, для этого подано соответсвующее обращение в суд.

Как отмечают в аппарате детского омбудсмена, дети Бовта никогда не обследовались в медицинских учреждениях, не имели документов, удостоверяющих их личность, не получали образования в школе, не имеют регистрации ни по месту жительства, ни по месту пребывания, что расценивается как халатное отношение родителей к своим обязанностям по отношению к детям.

Помимо этого, после того как детей впервые в их жизни обследовали врачи, выяснилось, что у одного из детей есть проблемы со зрением. Врачам Гатчинского района Ленобласти и Санкт-Петербург удалось принять своевременные меры и восстановить зрение ребенку.

«В этой связи невнимание к здоровью ребенка и непринятие должных мер по его восстановлению можно рассматривать как жестокое обращение с ребёнком со стороны матери», — отмечают в аппарате.