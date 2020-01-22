Кемерово, , 10:26 — REGNUM Во время проведения монтажных работ в одном из строящихся многоэтажных домов в Кемерово трое рабочих травмировались, упав в шахту лифта. Об этом 22 января сообщает кемеровский портал A42.RU со ссылкой на свой источник.

По данным источника, трагическое происшествие произошло во время монтажа оборудования лифта.

«Три человека упали в шахту лифта с высоты 6 метров», — рассказал источник.

Также он отметил, что все пострадавшие были доставлены в тяжёлом состоянии в клиническую больницу области.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января стало известно, что в Башкирии погиб тракторист, упавший в работающий винтовой конвейер.