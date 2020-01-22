Волгоград, , 10:23 — REGNUM 10 участников организованной группы, которых подозревают в мошенничестве, задержали в Волгограде, сообщили 22 января в пресс-службе МВД России. Злоумышленники, не имея специального образования, оказывали юридические услуги. По предварительным данным, от их действий пострадали 50 человек.

Как считают в полиции, трое жителей Саратовской, Пензенской и Волгоградской областей зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр юридической помощи» и арендовали офис в Дзержинском районе Волгограда. Там был создан колл-центр, откуда соучастники звонили гражданам и предлагали свои услуги. Лже-юристы заключали с гражданами договоры, условия которых не соблюдались. В случае, когда обманутые потребители требовали вернуть деньги и расторгнуть договор, подозреваемые заставляли их подписывать акты оказанных услуг и рекомендовали обратиться в суд.

Возбуждено уголовное дело. Установлены 50 потерпевших, большинство из которых — пенсионеры и многодетные семьи. Предварительная сумма ущерба гражданам составляет порядка 30 миллионов рублей.

«В ходе обысков, проведённых по местам проживания фигурантов, а также в офисе, изъяты магнитные носители информации, документы и черновые записи, визитные карточки, содержащие вымышленные анкетные данные, банковские карты, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Трёх предполагаемых организаторов группы заключили под стражу, двум подозреваемым избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий, пять человек подписали обязательства о явке. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.