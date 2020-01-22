Серышево, , 10:21 — REGNUM Жительница посёлка Серышево обнаружила массу почтовых уведомлений буквально в центре посёлка: найденное было заснято на видео и выложено в социальные сети.

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В Instagram, где этот ролик был опубликован, утверждается, что на уведомлениях были актуальные даты. Пользователи социальных сетей подвергли «Почту России» критике, высказывая недовольство обнаруженной находкой.

В ведомстве заявили, что по данному факту проведено оперативное служебное расследование, пишет ПортАмур.

«Установлено, что по всем выписанным извещениям почтовые отправления уже были вручены адресатам. Также в ходе проверки установлено, что сотрудниками отделения связи не была соблюдена процедура утилизации извещений. В настоящее время все бумаги собраны, с сотрудниками отделения проведен дополнительный инструктаж», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье главный краевой почтальон стал региональным министром промышленности и торговли.