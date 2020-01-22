Санкт-Петербург, , 10:17 — REGNUM Сильный ветер, бушевавший в городе на Неве весь вторник, оставил после себя неприятные последствия в виде поваленной остановки и сорванных с крыши жилой многоэтажки проводов. Об этом сообщают 22 января очевидцы в одной из социальных сетей.

Так, под порывами ветра на пересечении улиц Ивановской и Седова в Невском районе Петербурга не выдержала остановка общественного транспорта. Чуть дальше, на пересечении Седова с бульваром Красных Зорь, городскую камеру наружного видеонаблюдения развернуло поперёк, и вместо проезжей части она наблюдает за пешеходами.

«Ещё фонарь, слегка облокотившийся на светофор, есть. Чуть дальше уже, на переходе бульвара к домам, а утром будут упавшие ограждения в месте прокладки кабеля», — написала очевидец Лариса.

В Кировском районе, на бульваре Новаторов, с крыши 12-этажного дома сорвало провода вместе с куском бетона.

«Сорвало растяжку с кабелем. Размер примерно 30×40. МЧС оперативно отреагировало, сняли», — написал другой очевидец.

Отметим, ранее ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сообщало об усилении на территории Ленинградской области ветра, порывы которого будут достигать 15−18 м/с, а в Петербурге — до 17 м/с.