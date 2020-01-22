Самара, , 10:15 — REGNUM Бизнесмена и организацию в Самаре оштрафовали на общую сумму 120 тысяч рублей за незаконную деятельность по выдаче займов. Об этом 22 января сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, ООО «Лизингповолжья» без соответствующих на это прав предоставляла потребительские кредиты населению, заключая с физическими лицами фактически договора потребительского кредита под видом договоров финансовой аренды (лизинга).

По данному факту организация и его руководитель были привлечены к административной ответственности по ст. 14.56 КоАП РФ. Их оштрафовали на общую сумму 120 тысяч рублей.

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