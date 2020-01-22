Томск, , 10:07 — REGNUM Гражданка России, погибшая при пожаре в посёлке Причулымский Асиновского района, оказалась 31-летней уроженкой села Зырянское Томской области. Об этом 22 января сообщили в региональном управлении СК РФ.

Женщина работала в ООО «Грин Вуд» сортировщицей деревянных изделий и проживала в здании, которое сгорело 21 января, передаёт РИА «Томск».

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Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в Причулымском произошла ночью 21 января. При пожаре в одноэтажном деревянном здании погибли 11 человек — гражданка России и десять рабочих из Узбекистана. Возбуждено уголовное дело. Предварительная причина пожара — неисправность электрооборудования.

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