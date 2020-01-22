Донецк, , 10:08 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования выпустили по территории ДНР 36 единиц боеприпасов, сообщили 22 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении ВСУ выпустили шесть мин калибра 120 мм и 15 мин калибра 82 мм. Они также применили гранатомёты АГС и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Зайцево Южное, Саханка», — сказано в сообщении.

Жертв среди мирных жителей, а также разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Украины выступил против разведения сил вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе.

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