Якутск, , 10:11 — REGNUM В Якутии 21 января зафиксировано массовое пищевое отравление учащихся и сотрудников спортивной школы-интернат олимпийского резерва в Чурапче, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Роспотребнадзоре республики. Ведомство начало эпидемиологическое расследование.

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На 22 января за медицинской помощью обратилось 22 человека, из них 19 детей. В больницу госпитализировано 20 пострадавших.

«Состояние заболевших средней степени тяжести, у них произведён забор биологического материала для бактериологического и ПЦР исследования. В пищеблоке школы отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции, сырья, биоматериал у персонала», — пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, за пищевое отравление 23 детей в школе посёлка Волоконовка Белгородской области назначены штрафы на общую сумму 97 тыс. рублей.