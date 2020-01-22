Воронеж, , 10:00 — REGNUM Громкое уголовное дело о разбойном нападении и убийстве сотрудницы АЗС на трассе под Воронежем передано в суд. Как сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов, 21 января заместитель прокурора области Геннадий Буслаев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего Алексея М., обвиняемого в убийстве, сопряжённом с разбоем, разбое и угоне.

Согласно материалам дела, М. работал оператором автозаправочной станции «Лукойл», расположенной на 37 км автодороги Воронеж — Тамбов, однако был пойман на недостаче, после чего уволился. Он имел долг около 500 тыс., и чтобы от него избавиться, решил совершить преступление. 22 августа 2019 года он пришёл на АЗС, где в ночную смену работала его бывшая 36-летняя коллега. Она его впустила, после чего он убил женщину, похитил из кассы более 180 тыс. рублей и серверное оборудование стоимостью более 1 млн 300 тыс. рублей, которое он вывез на машине убитой им женщины. У погибшей остались две дочери, восьми и 15 лет, которых она воспитывала одна.

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Воронежской области, преступление расследовалось в условиях неочевидности, однако подозреваемого задержали уже через несколько дней. Сам фигурант дела свою вину признал, объяснив, что пошёл на преступление из-за трудного материального положения.

Мужчина заявил ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. В прокуратуре добавили, что санкция наиболее тяжкой статьи обвинения предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.