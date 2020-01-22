Хабаровск, , 09:59 — REGNUM Прибывший из Китая авиапассажир доставлен в больницу Хабаровска из-за подозрения на коронавирус нового типа 2019-nCoV. Об этом сообщили 22 января в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Человека с симптомами острого респираторного заболевания выявили на пункте пропуска в хабаровском аэропорту. Пациента с высокой температурой доставили в инфекционно отделение одной из больниц.

Исследование показало, что пациент инфицирован не коронавирусом, а вирусом гриппа A H1N1, который в этом году распространяется среди населения.

Специалисты указывают на высокий риск проникновения в Хабаровск коронавируса, который грозит летальным исходом. Прибывшие из Китая самолёты проверяют специалисты Роспотребнадзора, пассажиры проходят через стационарный датчик, который выявляет людей с симптомами ОРЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, на 22 января запланировано экстренное совещание чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), связанное с распространением смертельно опасного коронавируса.

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