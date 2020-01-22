Улан-Удэ, , 09:55 — REGNUM В 2019 году в Бурятии произошло 175 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Как сообщили ИА REGNUM в МВД республики, в результате погибли девять детей, ещё чуть менее двух сотен получили травмы.

«47,7% от общего количества происшествий с несовершеннолетними приходится на ДТП с участием детей-пассажиров. В результате 83 аварий ранены 94 ребёнка, пятеро несовершеннолетних погибли», — отметили в ведомстве.

Чуть реже происходят наезды на детей — 72 случая за год, в которых были травмированы 74 ребёнка, один погиб. При этом в половине случаев наезда происходили на пешеходных переходах.

Напомним, в результате наезда пятого января в Прибайкальском районе погибла 17-летняя девушка. Как сообщало ИА REGNUM, автомобиль принадлежал бывшему секретарю регионального политсовета «Единой России» Баиру Жамбалову. После аварии последний был снят со своего поста.

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