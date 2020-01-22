Южно-Сахалинск, , 09:59 — REGNUM В ходе спасательной операции со льдины, оторвавшейся на юге Сахалина в проливе им. Мординова, спасено 230 человек и продолжается операция по спасению ещё 30 рыбаков, остающихся на льдине. Об этом 22 января сообщает пресс-служба Центр кризисных ситуаций ГУ МЧС по Сахалинской области.

«По состоянию на 17:00 (9:00 мск) эвакуировано со льда 230 человек, на льдине остаются около 30 человек», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, указывается, что в спасательной операции принимают участие 18 сотрудников регионального МЧС и 14 единиц техники (6 автомобилей, 4 лодки, 3 снегохода, 1 судно на воздушной подушке «Хивус»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в региональный МЧС поступила информация об отрыве льда в районе м. Свободный в заливе Мордвинова, из-за чего от берега оказались отрезанными около 300 рыбаков.