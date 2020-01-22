Южно-Сахалинск, , 09:59 — REGNUM Рыбаки в сахалинском Корсакове, уплывшие на оторванной от берегового припая льдине, не отчаялись, а построили ледяной плот, на котором уже переправили десятки человек на берег. За переправу берут 300 рублей.

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Как выяснило РИА Сахалин и Курилы, предприимчивые рыбаки соорудили плот из обломков льда. Судя по кадрам, которые распространяют в социальных сетях, управляют рыбаки импровизированным плотом с помощью орудия, которым добывали крабов из подо льда. «Пассажир» и «перевозчик» договариваются о цене эвакуации — за доставку на берег просят 300 рублей.

«А если трещина станет шире, надо будет увеличить таксу», — то ли в шутку, то ли всерьёз говорят рыбаки.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 января 2020 года, сотни рыбаков оказались на оторвавшейся от берега льдине в Корсаковском районе Сахалина. Им на помощь поспешили спасатели с техникой.