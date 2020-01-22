Самара, , 09:57 — REGNUM Начальника участка ГБУ СО «Самара Лес» подозревают в получении взяток. Об этом 22 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, в декабре прошлого года два гражданина передали подозреваемому деньги в общей сумме 270 тысяч рублей. За это он якобы должен был организовать незаконную вырубку и незаконную продажу елок на территории Ставропольского лесничества, считают следователи.

По данным фактам были возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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