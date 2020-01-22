Донецк, , 09:57 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов ДНР задержали ректора Донбасской юридической академии по подозрению в организации заказного убийства, сообщили 22 января в пресс-службе МВД ДНР.

«Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) МВД ДНР задержали ректора Донбасской юридической академии Сергея Гончарова, который организовал заказное убийство», — сказано в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что у подозреваемого был конфликт с руководителями министерства образования ДНР.

По данным стороны обвинения, чиновник искал убийц при помощи своих старых связей в криминальных кругах. Он якобы передал киллерам подробную информацию о жертвах и составил план убийства.

Возбуждено дело по статье «Убийство из корыстных побуждений или по найму». Максимальное предусмотренное наказание — пожизненное заключение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР подтвердили убийство заместителя командира полка специального назначения внутренних войск МВД республики Алексея Кривули с позывным «Грин».

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