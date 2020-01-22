Анкара, , 09:55 — REGNUM Правоохранительные органы Турции изъяли свыше 10 кг героина во время спецоперации на северо-западе страны в провинции Болу, об этом 21 января сообщает Anadolu Ajansi.

Наркотики, обнаруженные собакой в транспортном средстве, были изъяты на автомагистрали. Двое подозреваемых в контрабанде наркотиков были арестованы.

Напомним, по данным правоохранительных органов Турции, за 2018 год у преступников было изъято свыше 17 тонн героина, по подозрению в торговле и распространении наркотиков были арестованы свыше 1 тыс. 500 человек.

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