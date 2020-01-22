Улан-Удэ, , 09:52 — REGNUM Четверо бездомных граждан России — двое мужчин и ещё две женщины, погибли от пожара в колодце теплового коллектора в Октябрьском районе Улан-Удэ. Об этом 22 января сообщает СУ СК РФ по республике Бурятия.

«22 января 2020 года утром произошло возгорание внутри колодца, расположенного по улице Геологическая города Улан-Удэ. При тушении пожара внутри были обнаружены тела двух мужчин и двух женщин», — говорится в сообщении пресс-службы регионального СК.

Также в нем уточняется, что, по данным следователей, дым, который шёл из вентиляционного колодца заметили прохожие, вызвавшие пожарных. Кроме этого, выяснилось, что все покойные граждане были бездомными и ими в колодце теплового коллектора была устроена ночлежка.

Помимо этого, не исключается, что причиной возгорания стали неосторожное обращение с огнем при курении или использование горелок для освещения или приготовления пищи. Колодец был внутри заполнен разнообразными горючими предметами быта и одежды.

«Следственным отделом по Октябрьскому району СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении и добавляется, что в настоящее время проводится комплекс следственных мер для установления всех причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два ребенка пострадали во время пожара в садовом доме в Уфе.