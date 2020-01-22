Барнаул, , 09:28 — REGNUM В Алтайском крае расчистили ещё не все дороги к населённым пунктам после мощных снегопадов. Как сообщили в региональном правительстве, до сих пор нет сообщения с некоторыми деревнями и сёлами в предгорных районах — Чарышском и Змеиногорском.

Местные власти организовали для жителей подвоз продуктов и предметов первой необходимости на снегоходах. Дорожники обещают расчистить проезды за сегодняшний день.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 января, жителей Алтайского края вновь предупредили о непогоде. Днём 23 и сутки 24 января в крае ожидается снег, мокрый снег, а по югу региона местами сильные осадки, гололёдные явления.

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Ранее о проблемах с расчисткой дорог известили жители села Ракиты Топчихинского Алтайского края. По словам Сергея Колбунова, выехать из села нельзя уже около недели.

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