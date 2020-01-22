Амстердам, , 09:22 — REGNUM В 2019 г. прокуратура Нидерландов конфисковала собственность осуждённых преступников общей стоимостью 261 миллионов евро, что на 90 миллионов больше, чем в 2018 г.

Среди конфискованных предметов оказались автомобили, дома и яхты.

Большая часть указанной суммы, впрочем, стало результатом мирового соглашения между прокуратурой и шведской телекоммуникационной компанией Telia, которая обвинялась в коррупционных действиях в Узбекистане через свои голландские дочерние компании.

В рамках соглашения Telia выплатила голландским властям 183 миллионов евро.