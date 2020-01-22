Днепропетровск, Украина, 22 января 2020, 09:26 — REGNUM В Днепропетровске (переименован в Днепр) в одном из домов произошёл сильный взрыв, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.
По предварительным данным, 32-летний мужчина захотел взорвать на балконе хранившиеся там петарды.
Пострадавшие госпитализированы в тяжёлом состоянии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одном из сёл Запорожской области двое мужчин, распивая спиртные напитки, случайно подорвались на гранате «Ф—1», которая хранилась у одного из них.
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