Днепропетровск, Украина, , 09:26 — REGNUM В Днепропетровске (переименован в Днепр) в одном из домов произошёл сильный взрыв, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

По предварительным данным, 32-летний мужчина захотел взорвать на балконе хранившиеся там петарды.

«В результате произошел взрыв такой силы, что он и женщина, которая находилась в это время неподалеку в комнате, получили тяжелые травмы. Мужчине ампутировало руку по локоть, а женщина получила открытую черепно-мозговую травму», — сказано в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одном из сёл Запорожской области двое мужчин, распивая спиртные напитки, случайно подорвались на гранате «Ф—1», которая хранилась у одного из них.

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