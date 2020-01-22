Тюмень, , 09:18 — REGNUM В Тюменской области к лишению свободы приговорены нелегальные мигранты из Киргизии и Таджикистана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Нарушителей государственной границы задержали в конце 2019 года на автомобильном пункте пропуска «Казанское» в Тюменской области. Они использовали документы с изменёнными данными, так как ранее им был запрещён въезд в Россию.

Суд признал мигрантов виновными в незаконном пересечении границы. Гражданину Таджикистана назначено наказание в виде одного года и двух месяцев лишения свободы, гражданину Киргизии — полгода.