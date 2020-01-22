Корсаков, Сахалинская область, , 09:11 — REGNUM Большинство рыбаков с оторвавшейся в Корсаковском районе Сахалина льдины спасатели эвакуировали на берег, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в кризисном центре МЧС по региону.

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В настоящее время с льдины эвакуировано уже 90 рыбаков. На льдине остаются порядка 90 человек. Погодные условия благоприятны — ветра нет, волнения на море нет, что значительно облегчает спасательную операцию

Как сообщало ИА REGNUM, в среду, 22 января 2020 года, сотни рыбаков оказались на оторвавшейся от берегового припая льдине. Рыбаков спасает МЧС — 18 человек и 14 единиц техники. В готовности к взлёту находится вертолёт Ми-8 МЧС РФ. Изначально сообщалось о 300 рыбаках на оторвавшейся льдине, но позже количество было скорректировано.