Амстердам, , 09:03 — REGNUM В голландских городах Гаага, Лейден и Кримпен-ан-ден-Эйссел задержано четверо лиц, подозреваемых в перевозке нелегалов. Согласно данным французской полиции, они входили в международную криминальную организацию, которая переправила в Великобританию около 700 нелегалов.

В свою очередь, прокуратура Нидерландов сообщила, что двое подозреваемых купили лодку, которая использовалась для перевоза нелегалов из французского порта Кале.

Двое других задержанных подозреваются в том, что они провозили нелегальных мигрантов в Нидерланды.