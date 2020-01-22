Закаменск, Бурятия, , 08:59 — REGNUM В Закаменском районе Бурятии прокуроры провели проверку по факту нарушения прав ребёнка-инвалида на получение бесплатных лекарств. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, к ним обратилась местная жительница.

«Установлено, что Закаменская центральная районная больница вопреки Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» на протяжении четырёх месяцев не обеспечивала необходимыми лекарственными средствами ребенка-инвалида», — отметили в надзорном органе.

Выяснилось также, что ребёнок не единственный оказался в такой ситуации. Подобные же нарушения прокуроры выявили и в отношении ещё одного несовершеннолетнего.

Главврачу больницы было внесено представление, после чего ответственный получил дисциплинарное взыскание. Дети же, наконец, были обеспечены бесплатными лекарствами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее троим жителям Бурятии, страдающим сахарным диабетом, приходилось покупать «бесплатные» лекарственные средства и расходный материал.

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