Самара, , 09:00 — REGNUM В Самаре автомобиль насмерть сбил женщину-пешехода. Об этом 21 января сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожное происшествие произошло вечером 21 января на пр. Масленникова рядом с областной больницей.

По предварительным данным, мужчина на автомобиле ехал по пр. Масленникова и сбил женщину-пешехода 1962 года рождения, которая внезапно вышла на дорогу. Отмечается, что пешеход скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи.

В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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