Анкара, , 08:58 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали подозреваемого в убийстве турецкого дипломата Османа Козе в Иракском Курдистане, об этом 22 января сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, обвиняемый был задержан на юго-востоке страны в провинции Ширнак, когда он пытался пересечь границу.

Напомним, 17 июля 2019 г. в Эрбиле был убит сотрудник генерального консульства Турции Осман Козе. На него совершили нападение, когда он находился в ресторане, вместе с ним погибли двое иракских граждан.

Власти страны обвиняют в убийстве представителей Рабочей партии Курдистана (РПК), организации, считающейся в стране террористической.

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