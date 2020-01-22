Курган, , 08:49 — REGNUM В Кургане подсчитали число протоколов по правонарушениям, составленным управлением административной практики мэрии. Всего было отработано 2 123 материалов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

В области производства земляных работ за 2019 год было составлено 152 протокола об административных правонарушениях. Большинство из них, 116, пришлось на ПАО «Курганская генерирующая компания».

За транспортные средства на газонах и детских площадках было составлено 407 протоколов. За нарушение правил благоустройства, слива жидких бытовых отходов, сброса мусора в мэрию поступило от активных курганцев 883 обращения с приложением фотоматериалов. Все виновные привлечены к административной ответственности. За несанкционированную торговлю привлечено к ответственности 430 лиц.

На нарушителей наложено штрафов на сумму более шести миллионов рублей. Из них оплачено лишь на 1,5 млн рублей. Часть протоколов находится в судах, другие — направлены в службу судебных приставов для принудительного взыскания штрафа за административное нарушение.