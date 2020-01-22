Благовещенск, , 08:56 — REGNUM В связи с развитием ситуации вокруг распространения в Китае коронавируса, Амурская инфекционная больница переведена в режим повышенной готовности к оказанию специализированной помощи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Персонал медучреждения готов к работе в режиме сложных эпидемиологических ситуаций, отметили в правительстве. В случае выявления больных с симптомами коронавируса, в больнице подготовлен изолированный лечебный блок и необходимый запас медикаментов. Весь медперсонал прошёл соответствующий инструктаж.

«Мы в принципе и не снижаем уровень настороженности, когда речь заходит о таких заболеваниях, как грипп, ОРВИ. Персонал приёмного отделения имеет подготовку для работы в режиме сложной эпидемиологической обстановки, то есть в случаях подозрения на особо опасные инфекции и групповых поступлений пациентов», — рассказала главный врач АОИБ Елена Саяпина.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Китая приняло решение пригласить в страну специалистов ВОЗ для борьбы с коронавирусом.