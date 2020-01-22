Якутск, , 08:51 — REGNUM Восьмилетнего мальчика, на которого набросилась свора собак 20 января в Ленске Якутии, в тяжёлом состоянии отправили санавиацией в Якутск.

Читайте также: Истерзанный в Якутии собаками ребёнок находится в тяжёлом состоянии

После проведённых операций покусанному собаками ребёнку принято решение, что дальнейшее лечение мальчик будет проходить в клинике Якутска. Состояние мальчика врачи оценивают как тяжёлое, пишет «Якутия24».

Как сообщало ИА REGNUM, по дороге из школы домой первоклассник подвергся нападению 15 собак. Правоохранительные органы разбираются в ЧП.