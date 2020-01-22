Томск, , 08:35 — REGNUM Останки граждан Узбекистана, погибших 21 января при пожаре в посёлке Причулымский Асиновского района Томской области, доставит на родину борт республиканского МЧС. По словам главы узбекской диаспоры в Томске Саматулы Рузиева, это произойдёт в ближайшие дни.

В настоящее время тела погибших находятся на генотипической экспертизе в медучреждении. Готовятся свидетельства о смерти.

Читайте также: Смертельный пожар в Томской области — трансляция

«Завтра-послезавтра в Томск прибудет борт МЧС Узбекистана для транспортировки тел», — цитирует Рузиева 22 января РИА «Томск».

Как сообщало ИА REGNUM, смертельный пожар произошёл ночью 21 января в посёлке Причулымский Асиновского района. Погибли 11 человек — десять рабочих из Узбекистана и гражданка России. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: Опознаны тела девяти граждан Узбекистана, погибших при пожаре под Томском