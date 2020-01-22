Южно-Сахалинск, , 08:36 — REGNUM Годовалая девочка утонула в ванне на Сахалине. Трагедия произошла во время купания детей, мама отлучилась ненадолго.

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Как выяснило ИА «Сахалин. Инфо», мама 24 лет купала двух своих дочерей в ванне. Она оставила детей без присмотра и вышла, когда вернулась, обнаружила одну из девочек без признаков жизни. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи реанимировать ребёнка не смогла. Проводится доследственная проверка обстоятельств трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке врачи не смогли спасти трёхлетнюю девочку. Ребёнок был доставлен в больницу с температурой, в плохом состоянии, реанимационные мероприятия результата не дали.