Красногорск, , 08:52 — REGNUM В подмосковных Люберцах задержали таксиста, подозреваемого в разбойном нападении на пассажира. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Как заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, задержанным оказался 24-летний таксист, приехавший из Туркестана. По версии следствия, он привез гражданина иностранного государства по неверному адресу. В результате возникшего конфликта, таксист, угрожая пассажиру предметом, похожим на пистолет, похитил мобильный телефон и скрылся. С помощью мобильного приложения, установленного в телефоне потерпевшего, преступник похитил с его банковского счета 217 тыс. рублей. Общий ущерб оценили в 230 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен и по месту своего проживания задержан подозреваемый в совершении противоправных действий. В ходе осмотра автомобиля и личного досмотра задержанного были обнаружены и изъяты похищенный телефон и пневматический пистолет», — заявила Татьяна Петрова.