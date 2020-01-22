Уфа, , 08:28 — REGNUM Два ребенка пострадали во время пожара в садовом доме в Уфе. Об этом 21 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре в бревенчатом садовом доме в СНТ «Рассвет» поступило на пульт пожарных вечером 21 января.

По тревоге были поднят десять спасателей на трех единицах техники. Отмечается, что строение практически полностью сгорело.

Отмечается, что во время пожара пострадали два ребенка, 2013 и 2015 годов рождения. Они были госпитализированы.

Сообщается, что в этом доме постоянно проживала многодетная семья из шести человек, в которой было четыре ребенка.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины происшествия.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о пребывании данной семьи в Центре временного размещения.

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