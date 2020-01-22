Караганда, Казахстан, , 08:24 — REGNUM Ножевое ранение в ходе конфликта получил генеральный директор горно-обогатительного комплекса «Казахмыс» Амангельды Минигулов, сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

В полиции уточнили, что нападение совершил председатель профсоюзной организации «Касип Корган» Тогызбай Тажбенов. В ходе конфликта гендиректор компании получил ранение в спину. Инцидент произошел 21 января в 18 часов 20 минут (15:20 мск).

Тажбенов также нанес ранение специалисту «Казахмыса», который попытался предотвратить конфликт. Со слов очевидцев, после конфликта глава профсоюзной организации покончил с собой.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе полиция Алма-Аты задержала мужчину, который напал на прохожих с ножом 8 января. Злоумышленник помещен в Центр психического здоровья.

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