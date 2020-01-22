Амстердам, , 08:24 — REGNUM В рамках расследования деятельности запрещённого в 2014 общества «Мартейн», продвигавшего идеи легализации педосексуальных отношений, голландская полиция задержала 21 января двух мужчин в возрасте 32 и 75 лет. Кроме того, проведены обыски в четырёх квартирах в городах Арнхем, Харлем, Хенгело и Лелистад.

32-летний подозреваемый задержан на квартире бывшего председателя общества Мартейн Мартайн Уиттенбогаарда. Он подозревается в подготовке к сексуальному насилию над детьми. Сам Уиттенбогаард задержан не был. 75-летний подозреваемый задержан в Харлеме по обвинению в хранении детской порнографии. В ходе обысков полиция конфисковала телефоны, компьютеры и устройства USB.

В декабре появились сообщения, что бывшие члены общества Мартейн разработали закрытый сайт, на котором они якобы делились советами в области сексуального насилия над детьми.